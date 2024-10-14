Оксен Лісовий анонсував зміни у НМТ-2025 — планують оновити тести з історії України

Тести з історії України для НМТ-2025 доповнять завданнями з історії Руси-України.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що тести з історії України, які складатимуть під час національного мультитесту у 2025 році випускники, змінять. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Посадовець заявив, що Міносвіти України вже підтримало та погодило цю пропозицію.

«З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків в тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України», – повідомив Лісовий.

Міністр переконаний, що це не призведе до збільшення завдань у тесті і збільшення часу на їх виконання.

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