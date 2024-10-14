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Оксен Лісовий анонсував зміни у НМТ-2025 — планують оновити тести з історії України

15:52, 14 жовтня 2024
Тести з історії України для НМТ-2025 доповнять завданнями з історії Руси-України.
Оксен Лісовий анонсував зміни у НМТ-2025 — планують оновити тести з історії України
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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що тести з історії України, які складатимуть під час національного мультитесту у 2025 році випускники, змінять. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Посадовець заявив, що Міносвіти України вже підтримало та погодило цю пропозицію.

«З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків в тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України», – повідомив Лісовий.

Міністр переконаний, що це не призведе до збільшення завдань у тесті і збільшення часу на їх виконання.

Раніше ми писали, що в Україні розпочали роботу Е-кабінети вступника.

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