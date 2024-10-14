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Может ли адвокатское бюро или объединение быть плательщиком единого налога третьей группы

22:37, 14 октября 2024
На юридическое лицо — адвокатское бюро или объединение не распространяют нормы НК, не позволяющие субъектам хозяйствования быть плательщиками единого налога первой — третьей групп.
Может ли адвокатское бюро или объединение быть плательщиком единого налога третьей группы
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области рассказало, может ли бюро адвокатов или адвокатское объединение быть плательщиком единого налога третьей группы.

Адвокатская деятельность регулируется Законом Украины от 5 июля 2012 г. № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями.

Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом, и действует на основании устава. Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более адвокатов (участников), и действует на основании устава.

Налоговым кодексом Украины определено, что юридическое лицо может самостоятельно выбрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо отвечает требованиям, установленным главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ.

Не имеют права избрать и находиться на упрощенной системе налогообложения, а также не имеют права подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы налогоплательщики, в отношении которых (и в отношении учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев которых) в порядке, установленном Законом Украины от 14 августа 2014 г. № 1644-VII «О санкциях», принятые решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в течение срока применения таких санкций.

Предприятие, которое является плательщиком других налогов и сборов в соответствии с нормами НКУ, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такое предприятие может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения предприятия, указанного в абзаце первом п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 НКУ, может быть осуществлен при условии, если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, предприятие соблюдает требования, установленные в п. 291.4 ст. 291 НКУ.

Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на отдельные группы плательщиков единого налога.

К третьей группе плательщиков единого налога, в частности, относятся юридические лица – субъекты хозяйствования какой-либо организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Нормами п. 291.5 ст. 291 НКУ определены виды деятельности, не дающие права субъектам хозяйствования быть плательщиками единого налога первой – третьей групп. На юридическое лицо – адвокатское бюро или объединение нормы п. 291.5 ст. 291 НКУ не распространяются.

Следовательно, адвокатское бюро или объединение как юридическое лицо может выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога при условии соответствия требованиям, установленным главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ.

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