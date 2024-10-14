На Буковине разоблачен государственный исполнитель, получивший 38 тысяч гривен взятки за закрытие производств

По данным следствия, госисполнитель получил 38 000 гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения своим коллегой по закрытию в отношении должника исполнительных производств.

На Буковине разоблачен государственный исполнитель, получивший 38 тысяч гривен взятки за закрытие исполнительных производств. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, госисполнитель получил 38 000 гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения своим коллегой по закрытию в отношении должника исполнительных производств.

Неправомерные денежные средства он получил на банковский счет.

Госисполнителя задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры государственному исполнителю одного из отделов государственной исполнительной службы в Черновицкой области уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) », - говорится в сообщении.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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