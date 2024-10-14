Условия предоставления адвокату статуса безработного и порядок установления факта самостоятельного воспитания ребенка — обзор практики БП ВС

В обзор практики БП ВС вошли решения, внесенные в ЕГРСР за август – сентябрь 2024 года.

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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС. Решения, внесенные в ЕГРСР за август – сентябрь 2024 года.

В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС, в частности:

- порядка установления факта самостоятельного воспитания ребенка в споре между родителями ребенка по поводу выполнения ими обязанностей по воспитанию ребенка;

- субъекта, наделенный полномочиями оспаривать сделку из ч. 3 в. 228 ГК Украины и применение двусторонней реституции в случае недействительности сделки;

- невозможности прекращения полномочий должностных лиц публичного права из п. 5 ч. 1 в. 41 КЗоТ Украины;

- условий предоставления адвокату статуса безработного;

- обязательство работодателя предложить все вакантные должности работнику, подавшему заявление о сокращении двухмесячного срока предупреждения о следующем увольнении.

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