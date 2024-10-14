Глава разведки Германии предупредил, что рф может напасть на НАТО до 2030 года

Глава разведки Германии Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны россии.

Фото: tagesschau.de

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что россия будет способна напасть на территорию НАТО в течение ближайших 6 лет, пишет n-tv.

«Позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО», - сказал Каль.

«Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага», – добавил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, поддерживающей Украину, испытавшую вторжение россии.

«Мы находимся в прямом конфликте с россией», - сказал он.

По его словам, российский диктатор путин обеспокоен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка», и спецслужбы россии все чаще используют все свои средства «и без всяких угрызений совести».

«Дальнейшая эскалация ситуации маловероятно», – заявил глава BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.

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