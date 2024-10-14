46 военнослужащих, выехавших на отдых за границу, не вернулись обратно в Украину

Они учтены как самовольно покинувшие воинские части.

Фото: informator.ua

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 46 украинских военнослужащих, уехав на отдых за границу, не вернулись назад. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на Министерство обороны.

Как отметили в Главном управлении Военной службы, военнослужащие могут пересекать границу на общих основаниях, если у них есть разрешение командира воинской части.

При этом время отпуска не ограничено. Для выезда за границу военнослужащему необходимо предоставить только соответствующий документ о разрешении на выезд.

«В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались назад в Украину после отдыха за границей», — говорится в ответе Минобороны на запрос журналистов.

В ведомстве добавили, что такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

В то же время Минобороны не сообщает о нарушении законодательства при пересечении границы военнослужащими.

Ранее в Госпогранслужбе отметили, что количество попыток незаконного пересечения границы военнообязанными уменьшилось на 20% по сравнению с пиковым периодом летом.

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