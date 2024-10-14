Практика судов
  1. В Украине

Призыв женщин и уменьшение возраста, — Портников объяснил, что дальше может быть с мобилизацией в Украине

15:16, 14 октября 2024
Виталий Портников считает, что в последующие годы войны власти будут вынуждены пойти на снижение мобилизационного возраста и на мобилизацию женщин.
Призыв женщин и уменьшение возраста, — Портников объяснил, что дальше может быть с мобилизацией в Украине
dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут еще снизить мобилизационный возраст и начать набирать в армию женщин, если война с россией продлится еще несколько лет. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Комментируя последние сообщения о том, что сотрудники ТЦК начали ходить с проверками по концертам, ресторанам и торгово-развлекательным центрам в разных городах Украины, он заявил, что «по развитию войны это будет более жестким становиться».

«Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация», - сказал журналист.

По его словам, в последующие годы войны власти будут вынуждены пойти на снижение мобилизационного возраста и на начало призыва женщин.

«Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет будут призывать женщин», - сказал он.

Портников напомнил, что в Израиле есть практика призыва женщин и делают это из-за большого количества противников, которых имеет страна.

«Поэтому людям нужно готовиться психологически, что они не смогут в последующие годы комфортно жить в воюющей стране», - добавил Портников.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Кроме того сообщалось, что Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Добавим, Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

Вместе с тем, народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев заявлял, что пока нет оснований для демобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые уже служат в армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

мобилизация мобилизация женщин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Верховный Суд высказался о невозможности освобождения от отбывания наказания с испытанием мужчины, способствовавшего незаконному пересечению границы

Верховный Суд указал на необходимость обеспечения установленного порядка пересечения государственной границы Украины и обороноспособности государства.

Освобождение военнослужащего от отбывания наказания с испытательным сроком не является безусловным основанием для его увольнения с военной службы – Верховный Суд

Прокурор указывал, что применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК приведет к невозможности продления военной службы осужденным, поскольку по решению командира воинской части последний будет подлежать увольнению с военной службы как лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Кассационный уголовный суд объяснил, что важно для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь

Правовую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной в отношении каждой потерпевшей и гражданского истца.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова