Призыв женщин и уменьшение возраста, — Портников объяснил, что дальше может быть с мобилизацией в Украине

Виталий Портников считает, что в последующие годы войны власти будут вынуждены пойти на снижение мобилизационного возраста и на мобилизацию женщин.

dev.ua

В Украине могут еще снизить мобилизационный возраст и начать набирать в армию женщин, если война с россией продлится еще несколько лет. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Комментируя последние сообщения о том, что сотрудники ТЦК начали ходить с проверками по концертам, ресторанам и торгово-развлекательным центрам в разных городах Украины, он заявил, что «по развитию войны это будет более жестким становиться».

«Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация», - сказал журналист.

По его словам, в последующие годы войны власти будут вынуждены пойти на снижение мобилизационного возраста и на начало призыва женщин.

«Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет будут призывать женщин», - сказал он.

Портников напомнил, что в Израиле есть практика призыва женщин и делают это из-за большого количества противников, которых имеет страна.

«Поэтому людям нужно готовиться психологически, что они не смогут в последующие годы комфортно жить в воюющей стране», - добавил Портников.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Кроме того сообщалось, что Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Добавим, Львовский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве забронированного 23-летнего мужчины на военную службу и обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава.

Вместе с тем, народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев заявлял, что пока нет оснований для демобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые уже служат в армии.

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