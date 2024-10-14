В Житомирской области мужчину временно ограничили в управлении авто и оштрафовали, но он продолжил ездить без прав — как его наказали

Мужчина проигнорировал запреты, сел за руль и попался правоохранителям, за что теперь его привлекли к уголовной ответственности.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор для 33-летнего местного жителя, который проигнорировал решение суда и продолжал ездить за рулем без прав. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал его виновным в умышленном неисполнении вступившего в силу постановления суда (ч. 1 ст. 382 УК Украины) и назначил наказание – 1 год лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Как установил суд, обвиняемый в марте этого года был привлечен к административной ответственности за то, что временно ограничен в праве управления, продолжал ездить за рулем своего автомобиля и еще в состоянии алкогольного опьянения. За это мужчине назначен штраф в размере 40 800 грн и лишен права управления сроком на 7 лет без изъятия транспортного средства.

После вступления в силу постановления суда сотрудники полиции под личную подпись предупредили мужчину о наступлении уголовной ответственности в случае невыполнения требований постановления.

Но уже на следующий день он, проигнорировав решение суда, снова сел за руль, однако был остановлен полицией.

Свою вину в совершении уголовного преступления обвиняемый признал полностью. Согласно санкции ч. 1 ст. 382 УК Украины наказание предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет.

Учитывая, что обвиняемый в настоящее время имеет значительное количество незаконченных исполнительных производств по уплате штрафов на крупную сумму, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней (дело №274/3799/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.