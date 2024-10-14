Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Житомирской области мужчину временно ограничили в управлении авто и оштрафовали, но он продолжил ездить без прав — как его наказали

23:14, 14 октября 2024
Мужчина проигнорировал запреты, сел за руль и попался правоохранителям, за что теперь его привлекли к уголовной ответственности.
В Житомирской области мужчину временно ограничили в управлении авто и оштрафовали, но он продолжил ездить без прав — как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор для 33-летнего местного жителя, который проигнорировал решение суда и продолжал ездить за рулем без прав. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал его виновным в умышленном неисполнении вступившего в силу постановления суда (ч. 1 ст. 382 УК Украины) и назначил наказание – 1 год лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Как установил суд, обвиняемый в марте этого года был привлечен к административной ответственности за то, что временно ограничен в праве управления, продолжал ездить за рулем своего автомобиля и еще в состоянии алкогольного опьянения. За это мужчине назначен штраф в размере 40 800 грн и лишен права управления сроком на 7 лет без изъятия транспортного средства.

После вступления в силу постановления суда сотрудники полиции под личную подпись предупредили мужчину о наступлении уголовной ответственности в случае невыполнения требований постановления.

Но уже на следующий день он, проигнорировав решение суда, снова сел за руль, однако был остановлен полицией. 

Свою вину в совершении уголовного преступления обвиняемый признал полностью. Согласно санкции ч. 1 ст. 382 УК Украины наказание предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет.

Учитывая, что обвиняемый в настоящее время имеет значительное количество незаконченных исполнительных производств по уплате штрафов на крупную сумму, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней (дело №274/3799/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды запланировано с 4 по 9 ноября – ВККС

Тестирование будут проходить четыре группы кандидатов в день согласно алфавитному порядку и специализации

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 14 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 4 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины

Расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составляют 11,83 млрд грн.

Кабмин ликвидировал управления миграционной службы в Ивано-Франковской и Львовской областях

В то же время создано Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова