В Киеве подозревают должностное лицо коммунального предприятия в закупке соли для посыпания дорог с убытками на 11,7 млн ​​грн

В Киеве объявлено подозрение начальнице отдела правовой работы и закупок «Дорожно-эксплуатационного управления» одного из столичных районов. Ей инкриминируют служебную халатность. Об этом сообщает полиция Киева.
Установлено, что в конце 2023 г. столичное коммунальное предприятие по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на территории одного из местных районов объявило о проведении открытых торгов для закупки дорожной соли.
«Обязательное условие при проведении такого рода закупок — соответствие материала для борьбы с гололедицей и снегом на дорогах и тротуарах в зимний период установленным государственным стандартам. Несмотря на отсутствие необходимых сертификатов качества, фигурантка при рассмотрении тендерного предложения приняла запрос от фирмы-участника конкурса», — говорится в сообщении.
Указывается, что после победы в закупках, заказчик и профильная компания заключили между собой договор на поставку почти 1,7 тонн противогололедной соли, стоимостью более 11,7 млн грн. Средства из местного бюджета за материал, которым зимние коммунальные службы должны обрабатывать автомобильные дороги, коммунальное предприятие перечислило на счета фирмы-поставщика сразу после его получения.
В ходе следствия правоохранители установили, что закупка дорожной соли прошла с нарушением процедуры публичной закупки, а предмет торгов не соответствовал заявленным стандартам качества. Преступные действия должностной лица нанесли ущерб местному бюджету более чем на 11,7 млн грн.
Начальник отдела правовой работы и закупок коммунального дорожного предприятия сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные меры по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечению их к ответственности.
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