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В Киеве подозревают должностное лицо коммунального предприятия в закупке соли для посыпания дорог с убытками на 11,7 млн ​​грн

21:16, 14 октября 2024
Закупка дорожной соли произошла с нарушением процедуры публичной закупки, а предмет торгов не соответствовал заявленным стандартам качества.
В Киеве подозревают должностное лицо коммунального предприятия в закупке соли для посыпания дорог с убытками на 11,7 млн ​​грн
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В Киеве объявлено подозрение начальнице отдела правовой работы и закупок «Дорожно-эксплуатационного управления» одного из столичных районов. Ей инкриминируют служебную халатность. Об этом сообщает полиция Киева.

Установлено, что в конце 2023 г. столичное коммунальное предприятие по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на территории одного из местных районов объявило о проведении открытых торгов для закупки дорожной соли.

«Обязательное условие при проведении такого рода закупок — соответствие материала для борьбы с гололедицей и снегом на дорогах и тротуарах в зимний период установленным государственным стандартам. Несмотря на отсутствие необходимых сертификатов качества, фигурантка при рассмотрении тендерного предложения приняла запрос от фирмы-участника конкурса», — говорится в сообщении.

Указывается, что после победы в закупках, заказчик и профильная компания заключили между собой договор на поставку почти 1,7 тонн противогололедной соли, стоимостью более 11,7 млн ​​грн. Средства из местного бюджета за материал, которым зимние коммунальные службы должны обрабатывать автомобильные дороги, коммунальное предприятие перечислило на счета фирмы-поставщика сразу после его получения.

В ходе следствия правоохранители установили, что закупка дорожной соли прошла с нарушением процедуры публичной закупки, а предмет торгов не соответствовал заявленным стандартам качества. Преступные действия должностной лица нанесли ущерб местному бюджету более чем на 11,7 млн ​​грн.

Начальник отдела правовой работы и закупок коммунального дорожного предприятия сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные меры по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечению их к ответственности.

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