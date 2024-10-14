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Одесский порт атаковали баллистикой — повреждены корабли, есть жертва

14:58, 14 октября 2024
Повреждения получили гражданские суда.
Одесский порт атаковали баллистикой — повреждены корабли, есть жертва
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Враг ударил баллистической ракетой по Одесскому порту. Повреждена припортовая инфраструктура и гражданские суда. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все раненые и погибший – работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины.

Повреждения получили гражданские суда: "NS Moon" под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау “OPTIMA”. Ровно неделю назад “OPTIMA” уже была повреждена в результате обстрела баллистики.

Также при обстреле был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

Прокуратура начала расследование атаки по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что 10 сентября рф нанесла удар баллистикой по Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре. На сегодня количество жертв составляет 9 человек.

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