Во Львовской области будут судить правоохранителей, которые за $4 000 обещали закрыть уголовное производство

За взятку они также обещали снять арест и вернуть изъятое имущество.

Во Львовской области прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух правоохранителей.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемые, находясь в должностях оперуполномоченного и инспектора одного из районных отделений полиции ГУ Наполии Львовской области, требовали и получили от местного жителя неправомерную выгоду.

«За 4 000 долларов США правоохранители обещали «решить вопрос» с закрытием уголовного производства, а также снятием ареста и возвращением изъятого имущества», - сообщили в прокуратуре.

Там уточнили, что речь идет об уголовном производстве, открытом по факту незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины). В рамках этого производства на транспортное средство и лесопродукцию был наложен арест.

В настоящее время один из обвиняемых уже уволен из правоохранительного органа.

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