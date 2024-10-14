На Львівщині судитимуть правоохоронців, які за $4 000 обіцяли закрити кримінальне провадження

За хабар вони також обіцяли зняти арешт і повернути вилучене майно.

На Львівщині прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох правоохоронців.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачені, перебуваючи на посадах оперуповноваженого та інспектора одного із районних відділень поліції ГУ Наполіції Львівської області, вимагали та одержали від місцевого мешканця неправомірну вигоду.

«За 4 000 доларів США правоохоронці обіцяли «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження, а також зняттям арешту і поверненням вилученого майна», - повідомили у прокуратурі.

Там уточнили, що мова йде про кримінальне провадження відкрите за фактом незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). У межах цього провадження на транспортний засіб та лісопродукцію було накладено арешт.

Наразі одного із обвинувачених вже звільнено із правоохоронного органу.

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