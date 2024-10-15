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На Одещині затримали ділка, який за $7 000 обіцяв ухилянтам допомогти з виїздом за кордон

08:12, 15 жовтня 2024
Зловмисника затримали, коли він організовував трансфер чоловіка, залучаючи наймане таксі та власний транспорт, й отримав обумовлену суму.
На Одещині затримали ділка, який за $7 000 обіцяв ухилянтам допомогти з виїздом за кордон
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На Одещині поліцейські затримали та повідомили про підозру ділку, який за 7000 доларів обіцяв військовозобов’язаним чоловікам допомогти з виїздом за кордон. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Правоохоронці встановили, що 29-річний житель Одеського району підшукував чоловіків призовного віку, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України, та за грошову винагороду організовував їх перевезення до Молдови.

В одному з месенджерів зловмисник знайшов «клієнта», якому запропонував поїздку за кордон за 7000 доларів. Для цього він обіцяв військовозобов’язаному лист-перепустку, що надала б змогу безперешкодно проїхати блокпост на трасі Одеса – Рені і потрапити до одного з прикордонних районів Одещини, а вже звідти перетнути державний кодон України поза пунктом пропуску.

Зловмисника затримали, коли він організовував трансфер чоловіка, залучаючи наймане таксі та власний транспорт, й отримав обумовлену суму.

«Затриманий вже потрапляв у поле зору поліції – в суді відносно нього розглядається обвинувальний акт щодо незаконного поводження зі зброєю та оборудок з наркотиками», - заявили у поліції.

За місцями мешкання та в автомобілях фігуранта були проведені обшуки, в ході яких поліцейські вилучили в якості речових доказів мобільний телефон і ноутбук з інформацією, що становить інтерес для слідства, пістолет невідомого походження, а також самі автівки.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

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