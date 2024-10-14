Засудження військовослужбовця за дезертирство без допиту командира – Верховний Суд вказав, коли немає порушення права на перехресний допит

Адвокат стверджував про те, що нез’явлення засудженого на військову службу пов’язано із тим, що він виконував наказ свого командира, але суд не допитав командира, чим порушив право на перехресний допит – але Верховний Суд зазначив, що оскільки командира відшукати не вдалося, то право не порушено.

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Порушення права на перехресний допит може мати місце лише в разі проведення прямого допиту свідка в судовому засіданні. Якщо такий прямий допит взагалі не проводився і особа фактично не допитувалася як свідок у судовому засіданні, то порушити право на перехресний допит неможливо. На це вказала колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 27.08.2024 по справі № 172/149/233.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця – молодшого сержанта за ч. 4 ст. 408 КК (дезертирство). У касаційній скарзі сторона захисту стверджує про те, що нез’явлення засудженого на військову службу пов’язано із тим, що він виконував наказ свого командира.

Однак суд першої інстанції не допитав вказаного свідка, чим, на думку сторони захисту, порушив право на перехресний допит командира та допустив неповноту судового розгляду, що залишилось поза увагою апеляційного суду.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування колегія суддів ККС не погодилася з наведеними твердженнями сторони захисту з огляду на таке.

Згідно з інформацією, яка була наявна у судів попередніх інстанцій, командир військовослужбовця безпідставно відсутній на службі і його місцезнаходження невідоме, а тому його явку в судове засідання з метою допиту забезпечити не вдалося.

Зважаючи на це, сторона обвинувачення відмовилася від допиту цього свідка.

Ухвалюючи рішення, суди не покликалися на показання зазначеного свідка. Вести мову про порушення права на перехресний допит можна лише у разі проведення прямого допиту особи в судовому засіданні. Тоді, коли має місце прямий допит, сторона провадження може скористатися правом на перехресний допит і реалізація цього права має бути забезпечена. У тих випадках, коли такий прямий допит взагалі не проводився і особа фактично не допитувалася як свідок у судовому засіданні, порушити право на перехресний допит неможливо. Відтак право сторони захисту на перехресний допит командира судом порушено не було.

Автор: Наталя Мамченко

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