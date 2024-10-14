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Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

14:22, 14 октября 2024
Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.
Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос
Источник фото: volynnews.com
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Нарушение права на перекрестный допрос может иметь место только при проведении прямого допроса свидетеля в судебном заседании. Если такой прямой допрос вообще не проводился и лицо фактически не допрашивалось как свидетель в судебном заседании, то нарушить право на перекрестный допрос невозможно. Об этом указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 27.08.2024 по делу № 172/149/233.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили военнослужащего – младшего сержанта по ч. 4 ст. 408 УК (дезертирство). В кассационной жалобе сторона защиты утверждает, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира.

Однако суд первой инстанции не допросил указанного свидетеля, чем, по мнению стороны защиты, нарушил право на перекрестный допрос командира и допустил неполноту судебного разбирательства, которое осталось без внимания апелляционного суда.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. В обоснование коллегия судей КУС не согласилась с приведенными утверждениями стороны защиты, учитывая следующее.

Согласно имеющейся у судов предыдущих инстанций информации, командир военнослужащего безосновательно отсутствует на службе и его местонахождение неизвестно, а потому его явку в судебное заседание с целью допроса обеспечить не удалось.

Учитывая это, сторона обвинения отказалась от допроса свидетеля.

Принимая решение, суды не ссылались на показания указанного свидетеля. Говорить о нарушении права на перекрестный допрос можно только в случае проведения прямого допроса лица в судебном заседании. В случае прямого допроса сторона производства может воспользоваться правом на перекрестный допрос и реализация этого права должна быть обеспечена. В тех случаях, когда такой прямой допрос вообще не проводился и лицо фактически не допрашивало как свидетель в судебном заседании, нарушить право на перекрестный допрос невозможно. Следовательно, право стороны защиты на перекрестный допрос командира судом нарушено не было.

Автор: Наталья Мамченко

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Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

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