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На Буковине мужчина хотел нелегально попасть в Румынию, но заблудился и вызвал спасателей

11:48, 15 октября 2024
Побродив несколько часов, мужчина понял, что выбраться самостоятельно не сможет и позвонил по телефону на «горячую линию» спасателей.
На Буковине мужчина хотел нелегально попасть в Румынию, но заблудился и вызвал спасателей
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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У границы с Румынией пограничники обнаружили заблудшего мужчину. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

ГСЧС сообщила пограничникам, что им позвонил гражданин, заблудившийся в лесу у границы с Румынией и просит о помощи. Мужчину нашли в лесополосе. Он оказался жителем города Винница 1987 года рождения.

Сначала задержанный рассказывал пограничникам, что приехал собирать грибы, однако впоследствии правоохранители узнали, что он намеревался попасть в Румынию в обход пунктов пропуска и потерял ориентировку.

«Побродив несколько часов, мужчина понял, что выбраться самостоятельно не сможет и позвонил по телефону на «горячую линию» спасателей», - сообщили пограничники.

Мужчине предоставили необходимую помощь и составили протокол об административном правонарушении.

Кроме того, представители Национальной полиции выяснили, что задержанный не состоит на военном учете, чем нарушает требования Закона Украины «Об общем военном долге и военной службе».

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