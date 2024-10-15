На Буковині чоловік хотів нелегально потрапити до Румунії, але заблукав і викликав рятувальників

Поблукавши кілька годин, чоловік зрозумів, що вибратися самотужки не зможе і зателефонував на «гарячу лінію» рятувальників.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Біля кордону з Румунією прикордонники виявили заблукалого чоловіка. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

ДСНС повідомила прикордонникам, що їм подзвонив громадянин, який заблукав у лісі біля кордону з Румунією та просить про допомогу. Чоловіка знайшли у лісосмузі. Він виявися жителем міста Вінниця 1987 року народження.

Спочатку затриманий розповідав прикордонникам, що приїхав збирати гриби, однак згодом правоохоронці дізналися, що він мав намір потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску та втратив орієнтування.

«Поблукавши кілька годин, чоловік зрозумів, що вибратися самотужки не зможе і зателефонував на «гарячу лінію» рятувальників», - повідомили прикордонники.

Чоловіку надали необхідну допомогу та склали протокол про адміністративне правопорушення.

Крім того, представники Національної поліції з’ясували, що затриманий не перебуває на військовому обліку, чим порушує вимоги Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

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