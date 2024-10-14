Україну накрила хвиля «мінувань» — вибухівки шукають в судах, міністерствах, школах та податковій інспекції, відео

У понеділок, 14 жовтня, Україну накрила хвиля "мінувань". Надійшла інформація про "замінування" шкіл, судів, міністерств, ТРЦ та податковії інспекції.
У мережі повідомляють, що "заміновано" будівлю Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Правоохоронці вже прибули на місце та розпочали перевірку будівлі. У навчальних закладах студентів та школярів евакуювали.
Перевіряють інформацію про вибухівки у закладах Києва, Житомира, Рівного, Львова, Ужгорода та в інших містах.
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