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Украину накрыла волна «минирований» — взрывчатки ищут в судах, министерствах, школах и налоговой инспекции, видео

13:59, 14 октября 2024
Проверяют информацию о «минировании» десятков объектов в Киеве, Житомире, Ровно, Львове и Ужгороде.
Украину накрыла волна «минирований» — взрывчатки ищут в судах, министерствах, школах и налоговой инспекции, видео
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В понедельник, 14 октября, Украину накрыла волна "минирований". Поступила информация о "минировании" школ, судов, министерств и налоговой инспекции.

В сети сообщают, что "заминировано" здание Министерства культуры и стратегических коммуникаций

Правоохранители уже прибыли на место и приступили к проверке здания. В учебных заведениях студентов и школьников эвакуируют.

Проверяют информацию о взрывчатках в заведениях Киева, Житомира, Ровно, Львова и Ужгорода и в других городах. 

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