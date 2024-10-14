Перші подробиці Плану перемоги опублікують найближчими днями, — посол України в Німеччині Макеєв

Частина Плану перемоги буде включати військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити росію йти на переговори.

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План перемоги України можуть представити громадськості вже найближчими днями. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, пише Tagesschau.

Дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці Плану перемоги України будуть опубліковані найближчими днями.

Частина Плану перемоги буде включати військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити росію йти на переговори. Йдеться також про санкції проти росії.

Більше інформації він не надав.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Додамо, у найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський.

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