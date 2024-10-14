Шахраї викрадають гроші за допомогою QR-кодів — як працює схема

У США зловмисники розклеїли фейкові QR-коди на паркоматах.

Фото: rbc.ua

Шахраї вигадали новий спосіб викрадення коштів за допомогою QR-кодів. Один із таких випадків стався у Сан-Франциско. Про це повідомляє місцевий портал SFGATE.

Зокрема, зловмисники розклеїли фейкові QR-коди на паркоматах.

Після його сканування на екрані смартфону з’являється веб-форма, яка запитує інформацію про кредитну чи дебетову картку. У разі введення платіжних даних та підтвердження транзакції, кошти жертви відправляються на рахунок хакерів.

Повідомляється, що це не перший випадок шахрайства з паркоматами в Сан-Франциско.

У вересні та серпні 2024 року вже були зафіксовані дві аналогічні шахрайські атаки. Крім того, ще у 2007 році люди, які видавали себе за паркувальників, виманювали гроші у відвідувачів платних парковок. Також навесні 2023 року поширювалися підробні штрафи за паркування з QR-кодами, сканування яких переадресовувало жертв на фейкові форми оплати.

Жителям США та туристам рекомендують користуватися для оплати парковок додатком PayByPhone або веб-версією сервісу. Штрафи рекомендується оплачувати на офіційному сайті міської адміністрації.

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