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На Вінниччині директорка медзакладу погоріла на хабарі за надання групи інвалідності

10:01, 15 жовтня 2024
Під час обшуків за місцем роботи і проживання зловмисниці правоохоронці вилучили майже 1,2 мільйона гривень у різній валюті.
На Вінниччині директорка медзакладу погоріла на хабарі за надання групи інвалідності
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На Вінничині правоохоронці викрили 41-річну директорки одного з державних медичних закладів, яка отримала неправомірну вигоду в розмірі 3 300 доларів, за здійснення впливу на прийняття рішення лікарями МСЕК, щодо надання 71-річній жінці, яка внаслідок хвороби не здатна самостійно пересуватися, І-ї групи інвалідності. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За місцем роботи та проживання фігурантки слідчі вилучили понад 27 тисяч доларів, 200 євро та 49 тисяч гривень, мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавленням волі терміном до 5 років.

До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які могли скористатись послугами лікарки та всі причетні до злочинної діяльності.

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