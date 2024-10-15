В Винницкой области директор медучреждения погорела на взятке за предоставление группы инвалидности

Во время обысков по месту работы и проживания злоумышленницы стражи порядка изъяли почти 1,2 миллиона гривен в разной валюте.

В Винницкой области правоохранители разоблачили 41-летнюю директора одного из государственных медицинских учреждений, которая получила неправомерную выгоду в размере 3 300 долларов, за оказание влияния на принятие решения врачами МСЭК, относительно предоставления 71-летней женщине, которая в результате болезни не способна самостоятельно передвигаться, 1-й группы инвалидности. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По месту работы и проживания фигурантки следователи изъяли более 27 тысяч долларов, 200 евро и 49 тысяч гривен, мобильный телефон, служебную документацию и черные записи.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В суд направлено ходатайство по избранию ей меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли воспользоваться услугами врача и причастны к преступной деятельности.

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