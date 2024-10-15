В Киеве Porsche влетел в маршрутку и опрокинулся, фото

В столице произошло ДТП с опрокидыванием.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

В понедельник, 14 октября, в Киеве на проспекте Глушкова произошло автопроисшествие.

Как сообщила патрульная полиция Киева, предварительно водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и совершил наезд на припаркованное маршрутное транспортное средство Богдан, после чего перевернулся на бок.

«К счастью, никто не пострадал и помощь врачей не понадобилась», - заявили в полиции.

Также там добавили, что инспекторы составили на водителя Porsche протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

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