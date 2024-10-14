МВФ снизил комиссии для заемщиков — сколько сэкономит Украина

Международный валютный фонд принял решение, которое уменьшит выплаты по государственному долгу.

Международный валютный фонд принял важное решение, которое приведет к уменьшению выплат по государственному долгу для развивающихся стран, включая Украину. Об этом сообщает МВФ.

Как стало известно, Фонд решил с ноября снизить уровень своих комиссий (charges, surcharges и commitment fees), влияющих на стоимость ресурсов для развивающихся стран и имеющих программы финансирования.

"В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса относительно всеобъемлющего набора мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя одновременно сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки нуждающимся странам", - прокомментировала решение МВФ директор- распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Эти меры снизят стоимость заимствований МВФ для стран-членов на 36% или примерно на 1,2 млрд долларов в год. Ожидается, что в 2026 году количество стран, с которых взимается дополнительное собрание, сократится с 20 до 13.

Благодаря этому решению и Украина сможет сэкономить сотни миллионов долларов, отметил исполнительный директор Украины МВФ Владислав Рашкован.

«Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ сократятся где-то на 130 млн долларов. Принимая во внимание будущие транши МВФ по существующей программе, эффект на следующие 5 лет – 650-700 млн долларов. Не плохо, в том числе потому, что затраты для Украины уменьшаются на уровне 38-39%, то есть больше чем для других стран», – рассказал Рашкован.

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