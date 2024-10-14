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Верховный Суд высказался о невозможности освобождения от отбывания наказания с испытанием мужчины, способствовавшего незаконному пересечению границы

13:20, 14 октября 2024
Верховный Суд указал на необходимость обеспечения установленного порядка пересечения государственной границы Украины и обороноспособности государства.
Верховный Суд высказался о невозможности освобождения от отбывания наказания с испытанием мужчины, способствовавшего незаконному пересечению границы
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Освобождение от отбывания наказания с испытанием осужденного, совершившего 23 эпизода незаконной переправки лиц через государственную границу и способствовавшего внесению персональных данных в информационную систему «Шлях», является неправильным применением закона об уголовной ответственности. Об этом указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда ВС от 22.08.2024 по делу №452/1336/23.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 336, ч. 3 ст. 368-3 УК, освободив его от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК. Апелляционный суд отменил приговор местного суда по части назначенного наказания и приговорил обвиняемого к реальному отбыванию наказания.

В кассационной жалобе осужденный просит оставить в силе приговор первого инстанции, которым к нему было применено положение ст. 75 УК. Он ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет положительную характеристику и авторитет, а также неоднократно бывал в горячих точках боевых действий с гуманитарной помощью.

Позиция Верховного суда

Верховный Суд оставил в силе приговор апелляционного суда.

Коллегия судей КУС отметила, что при решении вопроса о применении положений ст. 75 УК, суд учитывает: тяжесть уголовного правонарушения, личность виновного и остальные происшествия дела.

Обвиняемый, являясь должностным лицом, путем подделки документов не только способствовал незаконной переправке лиц через государственную границу, совершив 23 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332 и ч. 1 ст. 366 УК, но и по корыстным мотивам, действуя с прямым умыслом на незаконное обогащение, сознательно согласился получить от лица обещанную неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США для себя за содействие в предоставлении разрешения на выезд за границу и внесении персональных данных последнего в информационную систему «Шлях», совершив таким образом преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-3 УК.

Количество эпизодов преступной деятельности и обстоятельства, при которых обвиняемый совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК, свидетельствуют о повышенной общественной опасности как преступлений, так и личности обвиняемого, особенно с учетом введенного в Украине военного положения и необходимости обеспечения установленного порядка пересечения государственной границы Украины и обороноспособности государства.

Автор: Наталья Мамченко

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