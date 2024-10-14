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Верховний Суд висловився щодо неможливості звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіка, що сприяв незаконному перетину кордону

13:20, 14 жовтня 2024
Верховний Суд вказав на необхідність забезпечення встановленого порядку перетину державного кордону України й обороноздатності держави.
Верховний Суд висловився щодо неможливості звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіка, що сприяв незаконному перетину кордону
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Звільнення від відбування покарання з випробуванням засудженого, який вчинив 23 епізоди незаконного переправлення осіб через державний кордон та сприяв внесенню персональних даних до інформаційної системи «Шлях», є неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність. На це вказала колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду ВС від 22.08.2024 по справі №452/1336/23.

Позиція судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 336, ч. 3 ст. 368-3 КК, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК. Апеляційний суд скасував вирок місцевого суду в частині призначеного покарання та засудив обвинуваченого до реального відбування покарання.

У касаційній скарзі засуджений просить залишити в силі вирок суду першої інстанції, яким до нього було застосовано положення ст. 75 КК. Зазначає, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має позитивну характеристику та авторитет, а також неодноразово бував у гарячих точках бойових дій із гуманітарною допомогою.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін вирок апеляційного суду.

Колегія суддів ККС зазначила, що під час вирішення питання щодо застосування положень ст. 75 КК, суд враховує: тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи.

Обвинувачений, будучи службовою особою, шляхом підроблення документів не тільки сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон, учинивши 23 епізоди злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК, а й з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом на незаконне збагачення, свідомо погодився отримати від особи обіцяну неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США для себе за сприяння в наданні дозволу на виїзд за кордон і внесення персональних даних останнього до інформаційної системи «Шлях», учинивши таким чином злочин, передбачений ч. 3 ст. 368-3 КК.

Кількість епізодів злочинної діяльності та обставини, за яких обвинувачений вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК, свідчать про підвищену суспільну небезпеку як злочинів, так і особи обвинуваченого, особливо з огляду на запроваджений в Україні воєнний стан та необхідність забезпечення встановленого порядку перетину державного кордону України й обороноздатності держави.

Автор: Наталя Мамченко

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