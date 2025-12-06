  1. В Україні

На Київщині жінка сховала мікрокамеру в куртці, щоб скласти теоретичний іспит з ПДР: тест анулювали

13:02, 6 грудня 2025
Кандидатка у водії використовувала мікрокамеру для отримання підказок, після чого іспит негайно припинили та визнали недійсним.
На Київщині жінка сховала мікрокамеру в куртці, щоб скласти теоретичний іспит з ПДР: тест анулювали
У сервісному центрі МВС у Софіївській Борщагівці викрили жінку, яка намагалася скласти теоретичний іспит з ПДР за допомогою прихованої камери. Про інцидент повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Під час тестування адміністратори помітили дивну поведінку кандидатки у водії: вона робила неприродні рухи, нахилялася і намагалася піднятися над захисною панеллю екрана. Так зазвичай поводяться ті, хто використовує заборонені пристрої для підказок.

Під час перевірки з’ясувалося, що у верхньому одязі жінки була вмонтована мікрокамера. Ймовірно, вона транслювала зображення тестів для отримання відповідей у режимі реального часу. Іспит одразу припинили, а результат анулювали.

У МВС нагадали: за правилами під час складання теоретичного іспиту категорично заборонено користуватися будь-якими гаджетами, пристроями зв’язку чи технікою для зчитування інформації. Порушення автоматично веде до припинення іспиту.

Там підкреслили, що такі випадки — не «хитрий лайфхак», а небезпечна спроба отримати права без достатніх знань:

«Посвідчення водія — це не формальність, а підтвердження, що майбутній водій знає ПДР і розуміє відповідальність на дорозі».

Сервісні центри МВС і раніше фіксували схожі спроби шахрайства. Саме тому на робочих місцях встановлюють спеціальні захисні панелі, які блокують можливість знімати екран або передавати його зображення стороннім особам.

ПДР посвідчення водія сервісний центр МВС автомобіль

