На Київщині жінка сховала мікрокамеру в куртці, щоб скласти теоретичний іспит з ПДР: тест анулювали

Кандидатка у водії використовувала мікрокамеру для отримання підказок, після чого іспит негайно припинили та визнали недійсним.

У сервісному центрі МВС у Софіївській Борщагівці викрили жінку, яка намагалася скласти теоретичний іспит з ПДР за допомогою прихованої камери. Про інцидент повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Під час тестування адміністратори помітили дивну поведінку кандидатки у водії: вона робила неприродні рухи, нахилялася і намагалася піднятися над захисною панеллю екрана. Так зазвичай поводяться ті, хто використовує заборонені пристрої для підказок.

Під час перевірки з’ясувалося, що у верхньому одязі жінки була вмонтована мікрокамера. Ймовірно, вона транслювала зображення тестів для отримання відповідей у режимі реального часу. Іспит одразу припинили, а результат анулювали.

У МВС нагадали: за правилами під час складання теоретичного іспиту категорично заборонено користуватися будь-якими гаджетами, пристроями зв’язку чи технікою для зчитування інформації. Порушення автоматично веде до припинення іспиту.

Там підкреслили, що такі випадки — не «хитрий лайфхак», а небезпечна спроба отримати права без достатніх знань:

«Посвідчення водія — це не формальність, а підтвердження, що майбутній водій знає ПДР і розуміє відповідальність на дорозі».

Сервісні центри МВС і раніше фіксували схожі спроби шахрайства. Саме тому на робочих місцях встановлюють спеціальні захисні панелі, які блокують можливість знімати екран або передавати його зображення стороннім особам.

