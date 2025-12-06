  1. В Украине

В Киевской области женщина спрятала микрокамеру в куртке, чтобы сдать теоретический экзамен по ПДД: тест аннулировали

13:02, 6 декабря 2025
Кандидатка в водители использовала микрокамеру для получения подсказок, после чего экзамен немедленно прекратили и признали недействительным.
В Киевской области женщина спрятала микрокамеру в куртке, чтобы сдать теоретический экзамен по ПДД: тест аннулировали
В сервисном центре МВД в Софиевской Борщаговке разоблачили женщину, которая пыталась сдать теоретический экзамен по ПДД с помощью скрытой камеры. Об инциденте сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Во время тестирования администраторы заметили странное поведение кандидатки в водители: она делала неестественные движения, наклонялась и пыталась приподняться над защитной панелью экрана. Обычно так ведут себя те, кто использует запрещенные устройства для подсказок.

Во время проверки выяснилось, что в верхнюю одежду женщины была встроена микрокамера. Вероятно, она транслировала изображение тестов для получения ответов в режиме реального времени. Экзамен сразу прекратили, а результат аннулировали.

В МВД напомнили: по правилам во время сдачи теоретического экзамена категорически запрещено пользоваться любыми гаджетами, устройствами связи или техникой для считывания информации. Нарушение автоматически приводит к прекращению экзамена.

Там подчеркнули, что такие случаи — не «хитрый лайфхак», а опасная попытка получить права без достаточных знаний:

«Водительское удостоверение — это не формальность, а подтверждение того, что будущий водитель знает ПДД и понимает ответственность на дороге».

Сервисные центры МВД и ранее фиксировали похожие попытки мошенничества. Именно поэтому на рабочих местах устанавливают специальные защитные панели, которые блокируют возможность снимать экран или передавать его изображение посторонним лицам.

