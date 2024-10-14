В Еврокомиссии заявили, что планы Польши отказывать мигрантам в убежище грозят нарушением обязательств по правам человека

В ЕС предупредили Польшу от смены миграционной политики.

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Ранее стало известно, что Польша планирует временно приостановить право на предоставление убежища для нелегальных мигрантов в рамках новой политики. Это будет одним из элементов стратегии, разработанной правительством страны.

В Европейской комиссии отреагировали на заявление польского премьера Дональда Туска.

В частности, представитель Еврокомиссии отметил, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека. Об этом сообщает Politico.

По словам спикера, страны-члены Евросоюза «имеют международные обязательства и обязательства ЕС, в том числе обязательства обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища».

Издание добавляет, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, один из ближайших союзников путина, активно поощряет потенциальных искателей убежища приезжать в страну, а белорусские силовики помогают доставить их на польскую границу и отказываются принять их обратно.

«Мы должны работать над европейским решением – таким, которое будет устойчиво к гибридным атакам путина и Лукашенко, не ставя под угрозу наши ценности», – добавил представитель Еврокомиссии.

Пресс-секретарь также отметил, что кризис, приведший к тому, что только в этом году границу с Польшей пересекли по меньшей мере 26 тысяч человек с Ближнего Востока и Африки, показывает, что «мы не можем позволить России и Беларуси использовать наши собственные ценности, включая право на убежище, против нас и взрывать наши демократические системы».

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