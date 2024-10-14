В налоговой отметили, что НКУ не предусмотрены ограничения для ФЛП относительно количества видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

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Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области разъясняют, существуют ли ограничения по количеству видов деятельности в реестре плательщиков единого налога.

Отмечается, что согласно п. 299.1 НКУ регистрация субъекта хозяйствования как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

В соответствии с пп. 5 п. 298.3 НКУ в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются избранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ГК 009:2010.

Классификация видов экономической деятельности (КВЭД ДК 009:2010) утверждена приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 №457 с изменениями и дополнениями.

В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности (п. 299.7 НКУ).

Учитывая вышеизложенное, на основании поданного физическим лицом – предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения.

При этом НКУ не предусмотрены ограничения для физических лиц – предпринимателей относительно количества видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

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