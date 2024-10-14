У податковій зазначили, що ПКУ не передбачено обмежень для ФОПів щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.

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Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі платників єдиного податку.

Зазначається, що відповідно до п. 299.1 ПКУ реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Відповідно до пп. 5 п. 298.3 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 зі змінами та доповненнями.

До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема, відомості про види господарської діяльності (п. 299.7 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, на підставі поданої фізичною особою – підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

При цьому ПКУ не передбачено обмежень для фізичних осіб – підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.

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