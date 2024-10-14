У Єврокомісії заявили, що плани Польщі відмовляти мігрантам у притулку загрожують порушенням зобов'язань щодо прав людини

У ЄС попередили Польщу від зміни міграційної політики.

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Раніше стало відомо, що Польща планує тимчасово призупинити права на надання притулку для нелегальних мігрантів у рамках нової політики. Це буде одним з елементів стратегії, яку розробив уряд країни.

У Європейській комісії відреагували на заяву польського прем’єра Дональда Туска.

Зокрема, представник Єврокомісії зазначив, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини. Про це повідомляє Politico.

За словами речника, країни-члени Євросоюзу «мають міжнародні зобов'язання і зобов'язання ЄС, в тому числі зобов'язання забезпечити доступ до процедури надання притулку».

Видання додає, що самопрогошений президент Білорусі Лукашенко, один з найближчих союзників путіна, активно заохочує потенційних шукачів притулку приїжджати в країну, а білоруські силовики допомагають доставити їх до польського кордону і відмовляються прийняти їх назад.

«Ми повинні працювати над європейським рішенням – таким, яке буде стійким до гібридних атак путіна і Лукашенка, не ставлячи під загрозу наші цінності», – додав представник Єврокомісії.

Прессекретар також зазначив, що криза, яка призвела до того, що лише цього року кордон з Польщею перетнули щонайменше 26 тисяч людей з Близького Сходу та Африки, показує, що «ми не можемо дозволити росії та Білорусі використовувати наші власні цінності, включно з правом на притулок, проти нас і підривати наші демократичні системи».

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