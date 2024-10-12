Практика судів
  1. В Україні

У Польщі планують відмовляти у наданні притулку мігрантам — в чому причина

19:02, 12 жовтня 2024
Прем’єр Дональд Туск обіцяє звести «до нуля» нелегальну міграцію в Польщі.
У Польщі планують відмовляти у наданні притулку мігрантам — в чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі хочуть відмовляти в наданні притулку біженцям. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Він сподівається на визнання цього рішення Євросоюзом. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок», – додав Туск.

Туск запевнив, посилаючись зокрема на Пакт про міграцію та притулок ЄС, що Польща «не поважатиме і не реалізовуватиме жодних європейських ідей, якщо є впевненість, що вони шкодять нашій безпеці».

Прем’єр Польщі розкритикував попередників із «Права і справедливості», через політику яких, за його словами, «Польщу де-факто затопила хвиля нелегальної міграції», а їхній уряд «був найбільш проміграційний з погляду нелегальної міграції, уряд в Європі».

«Ми зведемо нелегальну міграцію в Польщі до мінімуму, ми викорінимо ті практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави. І ми викорінимо ці практики до нуля», – заявив Туск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати хочуть ввести до законодавства покарання за сталкінг та переслідування у соціальних мережах

Народні обранці вирішили ввести до законодавства поняття сталкінгу, тобто, свідомого, здійснюваного із злим умислом переслідування та спричинення занепокоєння іншій людині.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України