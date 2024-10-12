У Польщі планують відмовляти у наданні притулку мігрантам — в чому причина

Прем’єр Дональд Туск обіцяє звести «до нуля» нелегальну міграцію в Польщі.

У Польщі хочуть відмовляти в наданні притулку біженцям. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Він сподівається на визнання цього рішення Євросоюзом. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людьми – як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок», – додав Туск.

Туск запевнив, посилаючись зокрема на Пакт про міграцію та притулок ЄС, що Польща «не поважатиме і не реалізовуватиме жодних європейських ідей, якщо є впевненість, що вони шкодять нашій безпеці».

Прем’єр Польщі розкритикував попередників із «Права і справедливості», через політику яких, за його словами, «Польщу де-факто затопила хвиля нелегальної міграції», а їхній уряд «був найбільш проміграційний з погляду нелегальної міграції, уряд в Європі».

«Ми зведемо нелегальну міграцію в Польщі до мінімуму, ми викорінимо ті практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави. І ми викорінимо ці практики до нуля», – заявив Туск.

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