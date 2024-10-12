Тисячі солдатів із Північної Кореї можуть перекинути на фронт — вони проходять підготовку в рф

Кілька тисяч солдатів КНДР навчаються в рф, щоб воювати проти України.

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Кілька тисяч військових із Північної Кореї проходять підготовку в рф. Їх можуть перекинути на фронт до кінця року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики повідомляють: південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що північнокорейські солдати уже діють разом із російськими військами в Україні.

Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих рф територіях України, але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні.

«Український чиновник додав, що «кілька тисяч» північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони росії, щоб звільнити російські «резерви» для участі в бойових діях на території України», – пише ISW.

Раніше український чиновник у коментарі газеті The Washington Post заявив, що «кілька тисяч» північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території рф. Військове командування країни-агресорки може перекинути їх до кінця 2024 року або на лінію фронту в Україні або в прикордонні райони рф, щоб звільнити російські «резерви».

Аналітики також зазначають, що, за даними південнокорейських та українських посадовців, військові КНДР, ймовірно, перебувають на окупованій частині Донецької області. При цьому зазначається, що нещодавній ракетний удар ЗСУ поблизу окупованого Донецька вже ліквідував кількох з них.

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