Джо Байден заявив, що США вважатимуть актом війни, якщо Іран спробує вбити Дональда Трампа

США попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців.

Президент США Джо Байден заявив, що будь-які замахи на кандидата у президенти Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців з боку Ірану розглядатимуться як акт війни. Про це пишуть Politico та Washington Post.

Заява Байдена з’явилась на тлі попереджень американської розвідки, що Іран прагне вбити Трампа, якого там вважають відповідальним за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що Вашингтон відстежував іранські погрози у бік Трампу протягом багатьох років, починаючи з часів, коли він був президентом.

Так, Сполучені Штати попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, ексдержсекретаря Майка Помпео та спецпредставника адміністрації Трампа з Ірану Браяна Хука.

«Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками», – сказав Саветт.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Байден надіслав повідомлення «на найвищі рівні» іранського уряду, попереджаючи їх припинити змови проти Трампа та колишніх чиновників США.

Як зазначає видання, Байден наказав Раді національної безпеки попередити Іран про припинення погроз, додавши, що США розглядатимуть будь-які замахи на Трампа як акт війни.

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