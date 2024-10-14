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МВФ знизив комісії для позичальників — скільки заощадить Україна

13:05, 14 жовтня 2024
Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення, яке зменшить виплати за державним боргом.
МВФ знизив комісії для позичальників — скільки заощадить Україна
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Міжнародний валютний фонд ухвалив важливе рішення, яке призведе до зменшення виплат за державним боргом для країн, що розвиваються, включаючи Україну. Про це повідомляє МВФ. 

Як стало відомо, Фонд вирішив з листопада знизити рівень своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), що впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються, і мають програми фінансування.

"У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують", – прокоментувала рішення МВФ директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Ці заходи знизять вартість запозичень МВФ для країн-членів на 36% або приблизно на 1,2 млрд доларів на рік. Очікується, що в 2026 році кількість країн, з яких стягуються додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.

Завдяки цьому рішенню і Україна зможе заощадити сотні мільйонів доларів, зазначив виконавчий директор України у МВФ Владислав Рашкован.

«Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 млн доларів. Приймаючи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – 650-700 млн доларів. Не погано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн», – розповів Рашкован.

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