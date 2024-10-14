МВФ знизив комісії для позичальників — скільки заощадить Україна

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення, яке зменшить виплати за державним боргом.

Міжнародний валютний фонд ухвалив важливе рішення, яке призведе до зменшення виплат за державним боргом для країн, що розвиваються, включаючи Україну. Про це повідомляє МВФ.

Як стало відомо, Фонд вирішив з листопада знизити рівень своїх комісій (charges, surcharges і commitment fees), що впливають на вартість ресурсів для країн, що розвиваються, і мають програми фінансування.

"У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують", – прокоментувала рішення МВФ директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Ці заходи знизять вартість запозичень МВФ для країн-членів на 36% або приблизно на 1,2 млрд доларів на рік. Очікується, що в 2026 році кількість країн, з яких стягуються додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.

Завдяки цьому рішенню і Україна зможе заощадити сотні мільйонів доларів, зазначив виконавчий директор України у МВФ Владислав Рашкован.

«Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на 130 млн доларів. Приймаючи до уваги майбутні транші МВФ по існуючій програмі, ефект на наступні 5 років – 650-700 млн доларів. Не погано, в тому числі тому, що затрати для України зменшуються на рівні 38-39%, тобто більше, ніж для інших країн», – розповів Рашкован.

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