Мошенники похищают деньги с помощью QR-кодов — как работает схема

В США злоумышленники расклеили фейковые QR-коды на паркоматах.

Фото: rbc.ua

Мошенники придумали новый способ похищения средств с помощью QR-кодов. Один из таких случаев произошел в Сан-Франциско. Об этом сообщает местный портал SFGATE.

В частности, злоумышленники расклеили фейковые QR-коды на паркоматах.

После его сканирования на экране смартфона появляется веб-форма, запрашивающая информацию о кредитной или дебетовой карте. В случае ввода платежных данных и подтверждения транзакции средства жертвы отправляются на счет хакеров.

Это не первый случай мошенничества с паркоматами в Сан-Франциско.

В сентябре и августе 2024 года уже были зафиксированы две аналогичные мошеннические атаки. Кроме того, еще в 2007 году люди, выдававшие себя за парковщиков, выманивали деньги у посетителей платных парковок. Также весной 2023 года распространялись поддельные штрафы за парковку с QR-кодами, сканирование которых переадресовало жертв на фейковые формы оплаты.

Жителям США и туристам рекомендуют пользоваться для оплаты парковок приложением PayByPhone или веб-версией сервиса. Штрафы рекомендуется оплачивать на официальном сайте городской администрации.

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