Практика судів
  1. В Україні

План перемоги представлять українцям вже в найближчі дні, — заявили у Офісі Президента

21:06, 12 жовтня 2024
Володимир Зеленський може провести презентацію Плану перемоги в найближчі дні.
План перемоги представлять українцям вже в найближчі дні, — заявили у Офісі Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Основні напрямки вже презентовані. Все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі та математичні додатки будуть у партнерів, мається на увазі тих, хто приймає безпосереднє рішення надання зброї, юридичних дозволів тощо», — зазначив Подоляк в ефірі телемарафону.

«Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо, важливо розуміти, на якому етапі війни що планується робити. І я думаю, що Президент цю презентацію достатньо ефективно проведе. Він додасть деталей, чому це важливо», — додав він.

Подоляк зазначив, що Президент може провести презентацію Плану перемоги в найближчі дні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада прийняла закон, яким об’єднала під одним поняттям травми поранення, контузію і каліцтво як підстави визначення інвалідності військовослужбовця

Законом запроваджено для визначення підстав інвалідності або смерті у законі термін «травма», під яким розуміється поранення, контузія чи каліцтво.

Депутати хочуть ввести до законодавства покарання за сталкінг та переслідування у соціальних мережах

Народні обранці вирішили ввести до законодавства поняття сталкінгу, тобто, свідомого, здійснюваного із злим умислом переслідування та спричинення занепокоєння іншій людині.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України