План перемоги представлять українцям вже в найближчі дні, — заявили у Офісі Президента

Володимир Зеленський може провести презентацію Плану перемоги в найближчі дні.

У найближчі дні українцям презентують План перемоги, який представив партнерам Президент Володимир Зеленський. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Основні напрямки вже презентовані. Все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового. Зрозуміло, що деталі та математичні додатки будуть у партнерів, мається на увазі тих, хто приймає безпосереднє рішення надання зброї, юридичних дозволів тощо», — зазначив Подоляк в ефірі телемарафону.

«Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо, важливо розуміти, на якому етапі війни що планується робити. І я думаю, що Президент цю презентацію достатньо ефективно проведе. Він додасть деталей, чому це важливо», — додав він.

Подоляк зазначив, що Президент може провести презентацію Плану перемоги в найближчі дні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек від партнерів щодо Плану перемоги якнайшвидше у вигляді конкретних кроків.

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