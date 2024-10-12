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Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання

20:49, 12 жовтня 2024
За його словами, зараз у парламенті немає необхідної кількості голосів за економічне бронювання.
Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання
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Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що наразі у парламенті немає необхідної кількості голосів за ідею економічного бронювання. Про це він зазначив у інтервʼю NV.

«На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має», — зазначив Веніславський.

А втім, парламентар не вважає, що ідею «повністю поховали». Веніславський зауважив, що це питання «дуже дискусійне».

«Воно безпосередньо корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тіньових схемах. І одна з пропозицій перевести це в легальне русло — щоб люди, які хочуть відкупитися, мали можливість отримати високооплачувану роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива позбавлення від цих тіньових схем», — додав депутат.

Раніше Данило Гетманцев роз'яснив принцип нової системи економічного бронювання.

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