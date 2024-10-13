В Одесі судитимуть двох лікарів — батька й сина, які організували «бізнес» на ухилянтах

Родичі за хабарі «діагностували» призовникам психічні захворювання, за що можуть на 10 років потрапити за ґрати.

В Одесі судитимуть 44-річного завідувача одного з відділень психіатричної лікарні та його 66-річного батька, який працював в тому ж відділенні лікарем-ординатором. Родичі за хабарі «діагностували» призовникам психічні захворювання, за що можуть на 10 років потрапити за ґрати. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що син та батько налагодили «бізнес» на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії.

«Родичі за грошову винагороду видавали «клієнтам» лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — йдеться у повідомленні.

Зловмисників затримали під час реалізації однієї з таких оборудок, що коштувала «клієнту» 165 тисяч гривень.

Так, у кабінеті завідувач відділення вручив останньому підписану власноруч та батьком довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні, а також рецепт від психічних розладів.

Зловмисники отримали від чоловіка 1000 доларів неправомірної вигоди в якості завдатку. Решту обумовленої суми військовозобов’язаний мав сплатити після отримання висновку з неправдивим діагнозом психічного захворювання.

Поліцейські затримали медиків у процесуальному порядку. Під час обшуків у їхніх службових кабінетах та за місцем мешкання слідчі вилучили 1000 доларів, які ділки отримали за свої «послуги», та інші гроші, службову документацію, «чорнові записи», мобільні телефони й інші речі, що мали значення у справі. На час досудового розслідування на кошти було накладено арешт. Рішення щодо них прийме суд.

Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористались. За клопотанням слідчих суд відсторонив їх від займаних посад.

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