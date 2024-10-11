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«Працюй або воюй», – Данило Гетманцев роз'яснив принцип нової системи економічного бронювання

11:11, 11 жовтня 2024
За словами Данила Гетманцева, сплата грошей не звільняє від служби в армії.
«Працюй або воюй», – Данило Гетманцев роз'яснив принцип нової системи економічного бронювання
Источник фото: rada.gov.ua
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. В ефірі ASATrьопс він підкреслив, що схема не дозволить просто сплатити гроші, щоб уникнути призову в армію.

«Сплатив гроші — не йдеш в армію: так не буде. Це буде реалізація принципу Кабінету міністрів «Працюй або воюй» і станеться це найближчим часом», — зазначив він.

Гетманцев додав, що нова система не міститиме переліку законів, а передбачатиме зміни до урядової постанови. Одним з основних критеріїв для отримання бронювання буде легальна заробітна плата, відзначив посадовець. Установи, які матимуть право на бронювання, будуть визначені в розширеному переліку галузей.

«Одним із критеріїв буде «біла» зарплата, а іншим критерієм — відповідна галузь, перелік яких буде розширений», — зазначив він, зазначаючи, що система економічного бронювання може запрацювати до кінця цього року.

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