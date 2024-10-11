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На Львівщині у реабілітаційному закладі діти скаржаться на нестачу їжі, — омбудсмен Дмитро Лубінець

12:04, 11 жовтня 2024
Один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовляє тіла померлих до поховання, відспівує їх.
На Львівщині у реабілітаційному закладі діти скаржаться на нестачу їжі, — омбудсмен Дмитро Лубінець
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Як стало відомо раніше, на Львівщині у реабілітаційному закладі знущалися над дітьми. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, «проте не отримали жодного реагування».

Співробітники Секретаріату омбудсмена повторно відвідали заклад. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вказується, що діти в розмові були обережними у висловлюваннях, що говорить про те, що працівники закладу, ймовірно, провели попередню роботу з ними, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні.

Водночас під час тривалого спілкування окремі діти все ж розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

Також зʼясувалося, що більш ніж половина дітей не мали б перебувати в закладі. Наразі в таких дітей є педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок надання неякісної освіти або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів.

Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти.

Окрім того, навіть після виявлення порушень у закладі діти продовжують скаржитись на якість харчування, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовляє тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці.

«Саме тому ми очікуємо термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства, задля воззʼєднання рідних братів і сестер», — підкреслив Лубінець.

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