МЗС назвало маніпулятивними публікації у низці іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф

Раніше про те, що припинення вогню і заморожування не обговорюється наголосив Володимир Зеленський.

Джерело фото: rbc.ua

Міністерство закордонних справ України спростувало, як зазначено, маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. «Наголошуємо на неприйнятності таких поступок» - підкреслили у МЗС.

Там зауважили, що «подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу».

Нагадаємо, що 10 жовтня французькі журналісти під час спільного брифінгу Президента Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона задали Президенту України питання стосовно припинення вогню.

«Це не тема наших дискусій. Це не так. З іншими партнерами ми також не говорили про це. Я бачив, що сьогодні у ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав (до союзників. - Ред.) говорити про припинення вогню. Ні. Це не правда. росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією, все це зрозуміло», – запевнив Володимир Зеленський.

Згодом він окремо підкреслив, що поспілкувався з представниками ЗМІ після зустрічі з Президентом Еммануелем Макроном про «неможливість замороження війни».

В свою чергу, у МЗС України зазначили, що «єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Після успішного Першого Глобального Саміту миру в Швейцарії, який обʼєднав понад сотню учасників довкола поваги до міжнародного права, триває процес підготовки до Другого Саміту миру. Уже відбулися тематичні зустрічі з пунктів Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості. Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи.

Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження.

Принцип «Жодних домовленостей про Україну без України» та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують» - зазначили у МЗС.

«Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ.

Достатньо нагадати, що напередодні незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії у лютому 2022 року скептики та удавані реалісти пророкували Україні загибель за лічені дні. Натомість, наша держава вистояла, наш народ чинить опір повномасштабній агресії вже майже тисячу днів, а наші Сили оборони повернули під контроль України понад половину тимчасово окупованих Російською Федерацією з 24 лютого 2022 року територій» - додали там.

«Це урок для всіх: потрібні сміливість та рішучість у впровадженні Формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком «реалізму», які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу.

Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора» - зазначили у МЗС.

Автор: Наталя Мамченко

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