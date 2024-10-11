МИД назвало манипулятивными публикации в ряде иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Ранее о том, что прекращение огня и замораживание не обсуждается, отметил Владимир Зеленский.

Источник фото: rbc.ua

Министерство иностранных дел Украины опровергло, как отмечено, манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. «Отмечаем неприемлемость таких уступок» - подчеркнули в МИД.

Там отметили, что «подобные утверждения только воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа».

Напомним, что 10 октября французские журналисты во время совместного брифинга Президента Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона задали Президенту Украины вопрос о прекращении огня.

«Это не тема наших дискуссий. Это не так. С другими партнерами мы тоже не говорили об этом. Я видел, что сегодня в СМИ было много информации о том, что якобы я приехал (к союзникам. – ред.) говорить о прекращении огня. Нет. Это неправда. россия много работает со СМИ, с дезинформацией, все это понятно», – заверил Владимир Зеленский.

Впоследствии он особо подчеркнул, что пообщался с представителями СМИ после встречи с Президентом Эммануэлем Макроном о «невозможности заморозки войны».

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что «единственным реалистичным путем восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, основанная на уважении Устава ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

«После успешного Первого Глобального Саммита мира в Швейцарии, объединившего более сотни участников вокруг уважения к международному праву, продолжается процесс подготовки ко Второму Саммиту мира. Уже состоялись тематические встречи по пунктам Формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановление справедливости. Вскоре планируются мероприятия по другим пунктам этой инициативы.

Все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию Формулы мира. При этом следует особо подчеркнуть, что План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой Формулы, а практическим инструментом для ее внедрения.

Принцип «Никаких договоренностей об Украине без Украины» и императив уважения международного права и Устава ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают», - отметили в МИД.

«Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ.

Достаточно напомнить, что накануне незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения Рроссии в феврале 2022 года скептики и притворные реалисты предсказывали Украине гибель за считанные дни. Наше государство выстояло, наш народ сопротивляется полномасштабной агрессии уже почти тысячу дней, а наши Силы обороны вернули под контроль Украины более половины временно оккупированных рф с 24 февраля 2022 года территорий» - добавили там.

«Это урок для всех: нужны смелость и решительность во внедрении Формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком «реализма», которые только дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на наше государство и остальной свободный мир.

Призываем все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, уважающих Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия по восстановлению реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитке иллюзий и аппетитов агрессора» - отметили в МИД.

Автор: Наталья Мамченко

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