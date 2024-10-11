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В Молдове заблокировали Telegram-каналы, связанные с олигархом Шором

10:38, 11 октября 2024
В стране исчез доступ к Telegram-каналам беглого олигарха Илана Шора и других его соратников.
В Молдове заблокировали Telegram-каналы, связанные с олигархом Шором
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Телеграм-каналы лиц, имеющих связи с пророссийской партией олигарха Илана Шора, теперь заблокированы в Молдове. Об этом сообщает Newsmaker.

Заблокированы каналы самого Илана Шора, депутатов Марины Таубер, Василия Боли, Александра Нестеровского, главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и ряд каналов, связанных с группой Шора. Кроме того, недоступны "Евразия", меценатом и членом попечительского совета которого является Шор, а еще канал Gagauzinfo.MD.

Если перейти на эти страницы в Телеграм, появляется надпись "Этот канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство".

В то же время лидер партии "Шанс", также связанная с Шором, Алексей Лунгу заявил, что ранее заблокировали его страницы в Instagram и Facebook.

Илан Шор – пророссийский политик из Молдовы, чья партия организует протесты против проевропейских властей. В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о похищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Это решение было оспорено, и Шор оказался под судебным контролем. После смены власти в 2019 году он покинул страну. 

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