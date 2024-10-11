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В Украине легализация криптовалюты может произойти в 2025 году

11:47, 11 октября 2024
В 2025 году в Украине могут легализовать криптовалюту с налогообложением.
В Украине легализация криптовалюты может произойти в 2025 году
Источник фото: bistrozaim.ua
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В Украине уже в 2025 году может произойти легализация криптовалюты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, до конца года планируется доработка соответствующего законопроекта, над которым работают Национальный банк Украины и Международный валютный фонд. После этого эксперты МВФ предоставят свою оценку относительно законопроекта. Если все пойдет по плану, легализация криптовалюты и ее налогообложение могут произойти в первом или втором квартале 2025 года.

Гетманцев также подчеркнул, что специальных льгот для криптовалют не будет. «Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг, когда облагается налогом инвестиционная прибыль», - отметил он.

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криптовалюта

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