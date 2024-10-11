В Україні легалізація криптовалюти може відбутися у 2025 році

У 2025 році в Україні можуть легалізувати криптовалюту з оподаткуванням.

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В Україні вже у 2025 році може відбутися легалізація криптовалюти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, до кінця року планується доопрацювання відповідного законопроєкту, над яким працюють Національний банк України та Міжнародний валютний фонд. Після цього експерти МВФ нададуть свою оцінку щодо законопроєкту. Якщо все піде за планом, легалізація криптовалюти та її оподаткування можуть відбутися в першому або другому кварталі 2025 року.

Гетманцев також підкреслив, що спеціальних пільг для криптовалюти не буде. «Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів, коли оподатковується інвестиційний прибуток», — зазначив він.

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