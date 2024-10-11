ЄС відкладе запровадження біометричної системи контролю на кордонах

ЄС відкладає запуск нової біометричної системи контролю в'їзду через технічні проблеми.

Джерело фото: twitter/Straz_Graniczna

Європейський Союз оголосив про відкладення впровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС. Запуск системи, запланований на 10 листопада, відкладений через невідповідність готовності прикордонних комп'ютерних систем у Німеччині, Франції та Нідерландах, пише Reuters.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон підтвердила, що система не запрацює у визначений термін. «10 листопада більше не обговорюється», — зазначила вона, додавши, що наразі не існує нового графіка, проте розглядається можливість поетапного впровадження.

Система в'їзду/виїзду (EES) покликана створити цифровий запис, який зв'яже проїзний документ з біометричними даними особи, що дозволить усунути необхідність ручного проставлення печаток у паспортах на зовнішньому кордоні ЄС. Громадяни країн, що не є членами ЄС, які прибувають до Шенгенської зони, повинні будуть зареєструвати відбитки пальців, пройти сканування обличчя та відповісти на запитання щодо мети свого перебування.

Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини зазначив, що ці три країни, які забезпечують 40% пасажиропотоку, не готові до впровадження EES через недостатню стабільність і функціональність центральної системи, яку має забезпечити агентство ЄС EU-Lisa.

Французьке міністерство внутрішніх справ також підкреслило важливість належної підготовки перед запуском системи, попри визнання її корисності.

Це вже третє відкладення впровадження системи. Спочатку її мали запровадити влітку минулого року, але Франція висловила занепокоєння щодо впливу на проведення чемпіонату світу з регбі та Олімпійських ігор. Запуск перенесли на 6 жовтня цього року, а тепер знову відклали до листопада, оскільки побоюються можливих проблем з поїздками до ЄС у шкільний сезон.

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