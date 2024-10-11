У США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей

Група з 14 генеральних прокурорів США стверджує, що соцмережа використовує функції, які спричинюють залежність.

У понад десяти штатах США подали в суд на популярну соцмережу TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, двопартійна група з 14 генеральних прокурорів США стверджує, що TikTok використовує функції, які спричинюють залежність.

Йдеться про такі опції: сповіщення, що порушують сон; відео, які зникають, змушуючи користувачів часто перевіряти платформу; фільтри та маски, що змінюють зовнішність.

Зазначається, що люди думають, що тривале використання соціальної мережі безпечне, а у дітей тим часом виникає залежність. Так підлітки починають відчувати більше суму, тривожності.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс нагадала про випадок, коли 15-річний хлопчик загинув, бо катався на даху вагона метро. За її словами, пізніше його мати знайшла в його телефоні подібне відео в TikTok.

Позови подали в 13 штатах та в окрузі Колумбія, де генеральний прокурор також звинуватив компанію у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей через пропозицію «віртуальної валюти». У заявах вимагають, щоб суд врегулював функції соціальної мережі, а TikTok заплатив штрафи.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія почала перевіряти алгоритми роботи TikTok, YouTube та Snapchat. Розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження.

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