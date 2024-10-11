Практика судів
  1. У світі

У США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей

11:29, 11 жовтня 2024
Група з 14 генеральних прокурорів США стверджує, що соцмережа використовує функції, які спричинюють залежність.
У США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понад десяти штатах США подали в суд на популярну соцмережу TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, двопартійна група з 14 генеральних прокурорів США стверджує, що TikTok використовує функції, які спричинюють залежність.

Йдеться про такі опції: сповіщення, що порушують сон; відео, які зникають, змушуючи користувачів часто перевіряти платформу; фільтри та маски, що змінюють зовнішність.

Зазначається, що люди думають, що тривале використання соціальної мережі безпечне, а у дітей тим часом виникає залежність. Так підлітки починають відчувати більше суму, тривожності.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс нагадала про випадок, коли 15-річний хлопчик загинув, бо катався на даху вагона метро. За її словами, пізніше його мати знайшла в його телефоні подібне відео в TikTok.

Позови подали в 13 штатах та в окрузі Колумбія, де генеральний прокурор також звинуватив компанію у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей через пропозицію «віртуальної валюти». У заявах вимагають, щоб суд врегулював функції соціальної мережі, а TikTok заплатив штрафи.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія почала перевіряти алгоритми роботи TikTok, YouTube та Snapchat. Розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії

Кабмін постановою доручив Пенсійному фонду провести закупівлю програмного забезпечення, аби прогнозувати розмір пенсійних виплат.

Відновленням прав військових займається окреме управління Міноборони, яке приділяє особливу увагу гендерній дискримінації

У Міноборони створили окреме управління, яке опрацьовує запити щодо невиплати коштів військовослужбовцям та членам їх родин, а особливу увагу приділяє питанням дискримінації за ознакою статі.

МЗС назвало маніпулятивними публікації у низці іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф

Раніше про те, що припинення вогню і заморожування не обговорюється наголосив Володимир Зеленський.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада внесла зміни до закону про адвокатуру щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про адвокатуру у рамках великого масиву змін у зв’язку з прийняттям закону про адмінпроцедуру.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики